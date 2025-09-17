Counterparty Harga (XCP)
-0.08%
+27.97%
+22.39%
+22.39%
Counterparty (XCP) harga masa nyata ialah $4.43. Sepanjang 24 jam yang lalu, XCP didagangkan antara $ 3.45 rendah dan $ 4.64 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XCP sepanjang masa ialah $ 91.13, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.134356.
Dari segi prestasi jangka pendek, XCP telah berubah sebanyak -0.08% sejak sejam yang lalu, +27.97% dalam 24 jam dan +22.39% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Counterparty ialah $ 11.48M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XCP ialah 2.59M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2649272.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.74M.
Pada hari ini, perubahan harga Counterparty kepada USD adalah $ +0.96872.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Counterparty kepada USD adalah $ +1.5427873700.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Counterparty kepada USD adalah $ +1.1086300930.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Counterparty kepada USD adalah $ -0.120421775836567.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.96872
|+27.97%
|30 Hari
|$ +1.5427873700
|+34.83%
|60 Hari
|$ +1.1086300930
|+25.03%
|90 Hari
|$ -0.120421775836567
|-2.64%
Counterparty is a platform for user-created assets on Bitcoin. It’s a protocol, set of specifications, and an API. Taken together, it allows users to create and trade assets on top of Bitcoin’s blockchain. In this way, Counterparty is similar to platforms like Waves or Ethereum. Of course, the difference is Counterparty integrates directly with Bitcoin. Therefore, it comes will all the security and reliability (and issues) that are part of the Bitcoin blockchain. This is a fairly old project. In fact, it pre-dates Ethereum with its launch in 2014. It was the original asset creation mechanism. As you’re probably aware, Counterparty has faded from prominence over the years. This is largely due to the rise of the ERC-20 token standard on Ethereum. While we’ve become used to calling blockchain assets, tokens, it doesn’t necessarily have to be the case. An asset can represent anything that has value or is rare. As a result, Counterparty steers clear of the word “token” in their marketing and documentation. They’re much more interested in digital assets of all kinds, not just currencies, securities, and utility tokens. Digital assets can be a digital marker of a physical object, an easy way to manage shares in your company, or reputation karma for a website. These are all types of assets you could create on Counterparty (or Ethereum or Waves, for that matter). Counterparty creates the set of rules, requirements, integrations, etc that are necessary for assets on the Bitcoin blockchain. It’s the infrastructure behind user-created assets in much the same way that the ERC-20 protocol sets up guidelines and standards for asset creation on Ethereum. One useful function of digital assets is as a marker of ownership or voting rights. Imagine a scenario where you issued a digital asset to each of your company’s board members in proportion to the amount of voting power held. Or if you gave your stockholders a digital asset as a marker of the amount of stock they owned. If you issued your stock asset, you could then use Counterparty’s distribution function to pay out dividends in BTC based on the amount of digital stock asset each person owned. Counterparty addresses many of the same issues as Ethereum or Waves, but on the Bitcoin blockchain. While that does come with some advantages, ultimately it is not as strong a platform for development as its competitors. It’s best suited for applications that need to interface with Bitcoin or assets that have a specific connection to the Bitcoin ecosystem.
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|09-16 14:49:00
|Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
|09-16 14:26:00
|Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
|09-15 18:21:00
|Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
|09-15 15:08:00
|Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
|09-15 12:13:00
|Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
|09-15 11:34:00
|Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%
