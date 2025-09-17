Apakah itu Cove Quant (COVE)

Welcome to The Cove - a system processing real-time Solana transaction data on Pump.Fun. Our advanced algorithms generate market insights, create AI-driven visualizations, and deploy autonomous agent protocols to interact with the community. The Cove Ecosystem consists of features and tools that will allow you to look through wallets and assess patterns with tokens and buying activity; discover wallets that are continuously early to runners; and stay updated on notable wallets. Within the ecosystem you'll discover: The Cove Quant: Our AI-powered analyst that synthesizes the wealth of information from pump.fun. Through The Cove Quants’s Twitter/X account (@TheCoveQuant), you’ll gain access to expert analyses of notable wallets and Pump.Fun tokens from data pulled directly from The Cove. In addition to Cove Quant's feed on Twitter/X, you'll also be able to interact and prompt The Cove Quant directly in our Telegram. Pump.Fun Alpha Wallet Analysis A real time updating list of potential alpha wallets on pump.fun Wallet Cluster Analysis A real time view into the last 15 mins of buying activity on pump.fun looking for tokens with high shared maker similarity Top Activity Tokens aka The Universe Tokens under 500k that seem to be getting a lot of activity according to the AI Backrooms An upcoming feature with 2 AI agents that converse about recent market data and trends. Plans include potentially including voice and creating an AI podcast about real time events in the meme markets Our token $COVE fuels the platform's innovative features. $COVE was created as a fair launch via Pump.Fun, allowing everyone the equal opportunity to acquire $COVE on the market.

Cove Quant Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Cove Quant (COVE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Cove Quant (COVE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cove Quant.

Semak Cove Quant ramalan harga sekarang!

COVE kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Cove Quant (COVE)

Memahami tokenomik Cove Quant (COVE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token COVE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Cove Quant (COVE) Berapakah nilai Cove Quant (COVE) hari ini? Harga langsung COVE dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa COVE ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa COVE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Cove Quant? Had pasaran untuk COVE ialah $ 17.35K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran COVE? Bekalan edaran COVE ialah 999.76M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) COVE? COVE mencapai harga ATH sebanyak 0.00362715 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa COVE? COVE melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan COVE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk COVEialah -- USD . Adakah COVE akan naik lebih tinggi tahun ini? COVE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak COVEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

