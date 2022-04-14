Tokenomik Cove Quant (COVE)

Lihat cerapan utama tentang Cove Quant (COVE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Cove Quant (COVE) Maklumat

Welcome to The Cove - a system processing real-time Solana transaction data on Pump.Fun. Our advanced algorithms generate market insights, create AI-driven visualizations, and deploy autonomous agent protocols to interact with the community.

The Cove Ecosystem consists of features and tools that will allow you to look through wallets and assess patterns with tokens and buying activity; discover wallets that are continuously early to runners; and stay updated on notable wallets.

Within the ecosystem you'll discover:

The Cove Quant: Our AI-powered analyst that synthesizes the wealth of information from pump.fun. Through The Cove Quants’s Twitter/X account (@TheCoveQuant), you’ll gain access to expert analyses of notable wallets and Pump.Fun tokens from data pulled directly from The Cove. In addition to Cove Quant's feed on Twitter/X, you'll also be able to interact and prompt The Cove Quant directly in our Telegram.

Pump.Fun Alpha Wallet Analysis A real time updating list of potential alpha wallets on pump.fun

Wallet Cluster Analysis A real time view into the last 15 mins of buying activity on pump.fun looking for tokens with high shared maker similarity

Top Activity Tokens aka The Universe Tokens under 500k that seem to be getting a lot of activity according to the AI

Backrooms An upcoming feature with 2 AI agents that converse about recent market data and trends. Plans include potentially including voice and creating an AI podcast about real time events in the meme markets

Our token $COVE fuels the platform's innovative features. $COVE was created as a fair launch via Pump.Fun, allowing everyone the equal opportunity to acquire $COVE on the market.

Laman Web Rasmi:
http://www.covequant.com
Kertas putih:
https://the-cove-quant.gitbook.io/the-cove-quant

Cove Quant (COVE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Cove Quant (COVE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 18.46K
Jumlah Bekalan:
$ 999.71M
Bekalan Edaran:
$ 999.71M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 18.46K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00362715
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Cove Quant (COVE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Cove Quant (COVE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token COVE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token COVE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik COVE, terokai COVE harga langsung token!

COVE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju COVE? Halaman ramalan harga COVE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.