Covesting (COV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 2.38$ 2.38 $ 2.38 Harga Terendah $ 0.002$ 0.002 $ 0.002 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -10.74% Perubahan Harga (7D) -10.74%

Covesting (COV) harga masa nyata ialah $0.02524676. Sepanjang 24 jam yang lalu, COV didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi COV sepanjang masa ialah $ 2.38, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002.

Dari segi prestasi jangka pendek, COV telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -10.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Covesting (COV) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 472.76K$ 472.76K $ 472.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 472.76K$ 472.76K $ 472.76K Bekalan Peredaran 18.73M 18.73M 18.73M Jumlah Bekalan 18,725,534.21152612 18,725,534.21152612 18,725,534.21152612

Had Pasaran semasa Covesting ialah $ 472.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran COV ialah 18.73M, dengan jumlah bekalan sebanyak 18725534.21152612. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 472.76K.