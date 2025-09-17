Lagi Mengenai COV

Maklumat Harga COV

Kertas putih COV

Laman Web Rasmi COV

Tokenomik COV

Ramalan Harga COV

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Covesting Logo

Covesting Harga (COV)

Tidak tersenarai

1 COV ke USD Harga Langsung:

$0.02524676
$0.02524676$0.02524676
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Covesting (COV) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:32:26 (UTC+8)

Covesting (COV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2.38
$ 2.38$ 2.38

$ 0.002
$ 0.002$ 0.002

--

--

-10.74%

-10.74%

Covesting (COV) harga masa nyata ialah $0.02524676. Sepanjang 24 jam yang lalu, COV didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi COV sepanjang masa ialah $ 2.38, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002.

Dari segi prestasi jangka pendek, COV telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -10.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Covesting (COV) Maklumat Pasaran

$ 472.76K
$ 472.76K$ 472.76K

--
----

$ 472.76K
$ 472.76K$ 472.76K

18.73M
18.73M 18.73M

18,725,534.21152612
18,725,534.21152612 18,725,534.21152612

Had Pasaran semasa Covesting ialah $ 472.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran COV ialah 18.73M, dengan jumlah bekalan sebanyak 18725534.21152612. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 472.76K.

Covesting (COV) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Covesting kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Covesting kepada USD adalah $ -0.0138006869.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Covesting kepada USD adalah $ -0.0130685939.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Covesting kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ -0.0138006869-54.66%
60 Hari$ -0.0130685939-51.76%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Covesting (COV)

Covesting is a Blockchain based peer-to-peer asset management platform. Investors can easily browse through dozens of trading strategies, provided by professional crypto currency traders and subscribe to the ones matching their goals. Thanks to technology-based solutions and smart-contracts, Covesting platform allows its users to replicate trading activity of a chosen Model directly into their segregated account at Covesting.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Covesting (COV) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Covesting Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Covesting (COV) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Covesting (COV) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Covesting.

Semak Covesting ramalan harga sekarang!

COV kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Covesting (COV)

Memahami tokenomik Covesting (COV) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token COV dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Covesting (COV)

Berapakah nilai Covesting (COV) hari ini?
Harga langsung COV dalam USD ialah 0.02524676 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa COV ke USD?
Harga semasa COV ke USD ialah $ 0.02524676. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Covesting?
Had pasaran untuk COV ialah $ 472.76K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran COV?
Bekalan edaran COV ialah 18.73M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) COV?
COV mencapai harga ATH sebanyak 2.38 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa COV?
COV melihat harga ATL sebanyak 0.002 USD.
Berapakah jumlah dagangan COV?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk COVialah -- USD.
Adakah COV akan naik lebih tinggi tahun ini?
COV mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak COVramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:32:26 (UTC+8)

Covesting (COV) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.