Cow Patty Bingo (MOO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00214171$ 0.00214171 $ 0.00214171 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.17% Perubahan Harga (1D) +0.57% Perubahan Harga (7D) +10.04% Perubahan Harga (7D) +10.04%

Cow Patty Bingo (MOO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MOO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MOO sepanjang masa ialah $ 0.00214171, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MOO telah berubah sebanyak -0.17% sejak sejam yang lalu, +0.57% dalam 24 jam dan +10.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cow Patty Bingo (MOO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.21K$ 8.21K $ 8.21K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.21K$ 8.21K $ 8.21K Bekalan Peredaran 899.27M 899.27M 899.27M Jumlah Bekalan 899,268,020.46079 899,268,020.46079 899,268,020.46079

Had Pasaran semasa Cow Patty Bingo ialah $ 8.21K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOO ialah 899.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 899268020.46079. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.21K.