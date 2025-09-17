CPA by Virtuals (CPA) Maklumat Harga (USD)

24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00766071 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.09% Perubahan Harga (1D) -14.65% Perubahan Harga (7D) -30.93%

CPA by Virtuals (CPA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CPA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CPA sepanjang masa ialah $ 0.00766071, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CPA telah berubah sebanyak +1.09% sejak sejam yang lalu, -14.65% dalam 24 jam dan -30.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CPA by Virtuals (CPA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 270.32K$ 270.32K $ 270.32K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 329.97K$ 329.97K $ 329.97K Bekalan Peredaran 819.24M 819.24M 819.24M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa CPA by Virtuals ialah $ 270.32K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CPA ialah 819.24M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 329.97K.