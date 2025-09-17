Crabada (CRA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 2.96$ 2.96 $ 2.96 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +7.84% Perubahan Harga (7D) +7.84%

Crabada (CRA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CRA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CRA sepanjang masa ialah $ 2.96, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CRA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +7.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Crabada (CRA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 121.75K$ 121.75K $ 121.75K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 342.02K$ 342.02K $ 342.02K Bekalan Peredaran 355.98M 355.98M 355.98M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Crabada ialah $ 121.75K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CRA ialah 355.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 342.02K.