Crackcoon Harga Hari Ini

Harga langsung Crackcoon (CHEWY) hari ini ialah $ 0.00000782, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CHEWY kepada USD penukaran adalah $ 0.00000782 setiap CHEWY.

Crackcoon kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,817.37, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B CHEWY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CHEWY didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00145338, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000078.

Dalam prestasi jangka pendek, CHEWY dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -18.70% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Crackcoon (CHEWY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.82K$ 7.82K $ 7.82K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.82K$ 7.82K $ 7.82K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Crackcoon ialah $ 7.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHEWY ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.82K.