Craft Engine Harga Hari Ini

Harga langsung Craft Engine (CRAFT) hari ini ialah --, dengan 5.35% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CRAFT kepada USD penukaran adalah -- setiap CRAFT.

Craft Engine kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 69,668, dengan bekalan edaran sebanyak 74.00M CRAFT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CRAFT didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00321117, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, CRAFT dipindahkan +1.06% dalam sejam terakhir dan -19.20% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Craft Engine (CRAFT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 69.67K$ 69.67K $ 69.67K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 94.15K$ 94.15K $ 94.15K Bekalan Peredaran 74.00M 74.00M 74.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Craft Engine ialah $ 69.67K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CRAFT ialah 74.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 94.15K.