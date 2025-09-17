CraftCoin (CRC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.053991 $ 0.053991 $ 0.053991 24J Rendah $ 0.057129 $ 0.057129 $ 0.057129 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.053991$ 0.053991 $ 0.053991 24J Tinggi $ 0.057129$ 0.057129 $ 0.057129 Sepanjang Masa $ 2.99$ 2.99 $ 2.99 Harga Terendah $ 0.01564181$ 0.01564181 $ 0.01564181 Perubahan Harga (1J) +0.16% Perubahan Harga (1D) +1.35% Perubahan Harga (7D) -16.45% Perubahan Harga (7D) -16.45%

CraftCoin (CRC) harga masa nyata ialah $0.054905. Sepanjang 24 jam yang lalu, CRC didagangkan antara $ 0.053991 rendah dan $ 0.057129 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CRC sepanjang masa ialah $ 2.99, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01564181.

Dari segi prestasi jangka pendek, CRC telah berubah sebanyak +0.16% sejak sejam yang lalu, +1.35% dalam 24 jam dan -16.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CraftCoin (CRC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 48.28K$ 48.28K $ 48.28K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 48.28K$ 48.28K $ 48.28K Bekalan Peredaran 879.33K 879.33K 879.33K Jumlah Bekalan 879,333.45294336 879,333.45294336 879,333.45294336

Had Pasaran semasa CraftCoin ialah $ 48.28K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CRC ialah 879.33K, dengan jumlah bekalan sebanyak 879333.45294336. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 48.28K.