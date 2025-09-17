Cramer Coin ($CRAMER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01241046$ 0.01241046 $ 0.01241046 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +1.26% Perubahan Harga (7D) +1.26%

Cramer Coin ($CRAMER) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $CRAMER didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $CRAMER sepanjang masa ialah $ 0.01241046, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $CRAMER telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +1.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cramer Coin ($CRAMER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 199.55K$ 199.55K $ 199.55K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 235.71K$ 235.71K $ 235.71K Bekalan Peredaran 846.59M 846.59M 846.59M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Cramer Coin ialah $ 199.55K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $CRAMER ialah 846.59M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 235.71K.