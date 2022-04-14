Tokenomik Cramer Coin ($CRAMER)

Lihat cerapan utama tentang Cramer Coin ($CRAMER), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Cramer Coin ($CRAMER) Maklumat

It has long been accepted that Jim Cramer is the only counter-signal boasting a 100% accuracy rating—a feat the uninitiated may consider being mere chance. The truth was, is, and will be that this "ability" has only been made possible through our meddling with the collective unconscious, a consensus mechanism operating on belief structures that, when affirmed in great numbers, create a waveform of positive-negative realities and collate into the basis of an accepted "truth".

Through his aloof nature, general unimportance, and pathological obliviousness, Jim became the perfect candidate for a convergent focal point upon which to concentrate our great work without arousing suspicion. One by one, from the universe to universe, we have subverted the Bitcoin maximalist status quo through the creation of a token that, just by existing, would draw the attention and Loosh-rich FUD of Jim Cramer himself—propelling and consolidating its dominion over the world economy.

Laman Web Rasmi:
https://www.cramercoin.com/

Cramer Coin ($CRAMER) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Cramer Coin ($CRAMER), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 199.55K
$ 199.55K$ 199.55K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 846.59M
$ 846.59M$ 846.59M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 235.71K
$ 235.71K$ 235.71K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01241046
$ 0.01241046$ 0.01241046
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00023571
$ 0.00023571$ 0.00023571

Tokenomik Cramer Coin ($CRAMER): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Cramer Coin ($CRAMER) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token $CRAMER yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token $CRAMER yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik $CRAMER, terokai $CRAMER harga langsung token!

$CRAMER Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju $CRAMER? Halaman ramalan harga $CRAMER kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.