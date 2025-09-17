Crappy Bird CTO (CRAPPY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00218889 $ 0.00218889 $ 0.00218889 24J Rendah $ 0.00226359 $ 0.00226359 $ 0.00226359 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00218889$ 0.00218889 $ 0.00218889 24J Tinggi $ 0.00226359$ 0.00226359 $ 0.00226359 Sepanjang Masa $ 0.00472065$ 0.00472065 $ 0.00472065 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.51% Perubahan Harga (1D) -1.06% Perubahan Harga (7D) +0.80% Perubahan Harga (7D) +0.80%

Crappy Bird CTO (CRAPPY) harga masa nyata ialah $0.00223028. Sepanjang 24 jam yang lalu, CRAPPY didagangkan antara $ 0.00218889 rendah dan $ 0.00226359 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CRAPPY sepanjang masa ialah $ 0.00472065, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CRAPPY telah berubah sebanyak +0.51% sejak sejam yang lalu, -1.06% dalam 24 jam dan +0.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Crappy Bird CTO (CRAPPY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.67M$ 2.67M $ 2.67M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.67M$ 2.67M $ 2.67M Bekalan Peredaran 1.20B 1.20B 1.20B Jumlah Bekalan 1,197,649,957.7 1,197,649,957.7 1,197,649,957.7

Had Pasaran semasa Crappy Bird CTO ialah $ 2.67M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CRAPPY ialah 1.20B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1197649957.7. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.67M.