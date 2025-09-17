Crash On Base (CRASH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00173004 $ 0.00173004 $ 0.00173004 24J Rendah $ 0.00181749 $ 0.00181749 $ 0.00181749 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00173004$ 0.00173004 $ 0.00173004 24J Tinggi $ 0.00181749$ 0.00181749 $ 0.00181749 Sepanjang Masa $ 0.03898669$ 0.03898669 $ 0.03898669 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.09% Perubahan Harga (1D) -1.49% Perubahan Harga (7D) +0.67% Perubahan Harga (7D) +0.67%

Crash On Base (CRASH) harga masa nyata ialah $0.00176139. Sepanjang 24 jam yang lalu, CRASH didagangkan antara $ 0.00173004 rendah dan $ 0.00181749 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CRASH sepanjang masa ialah $ 0.03898669, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CRASH telah berubah sebanyak +1.09% sejak sejam yang lalu, -1.49% dalam 24 jam dan +0.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Crash On Base (CRASH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Bekalan Peredaran 956.31M 956.31M 956.31M Jumlah Bekalan 956,313,165.6720687 956,313,165.6720687 956,313,165.6720687

Had Pasaran semasa Crash On Base ialah $ 1.68M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CRASH ialah 956.31M, dengan jumlah bekalan sebanyak 956313165.6720687. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.68M.