Crashout (CRASHOUT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00108523 $ 0.00108523 $ 0.00108523 24J Rendah $ 0.00128932 $ 0.00128932 $ 0.00128932 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00108523$ 0.00108523 $ 0.00108523 24J Tinggi $ 0.00128932$ 0.00128932 $ 0.00128932 Sepanjang Masa $ 0.01390293$ 0.01390293 $ 0.01390293 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +6.94% Perubahan Harga (1D) +3.33% Perubahan Harga (7D) -15.44% Perubahan Harga (7D) -15.44%

Crashout (CRASHOUT) harga masa nyata ialah $0.00125436. Sepanjang 24 jam yang lalu, CRASHOUT didagangkan antara $ 0.00108523 rendah dan $ 0.00128932 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CRASHOUT sepanjang masa ialah $ 0.01390293, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CRASHOUT telah berubah sebanyak +6.94% sejak sejam yang lalu, +3.33% dalam 24 jam dan -15.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Crashout (CRASHOUT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Bekalan Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Jumlah Bekalan 999,986,699.577785 999,986,699.577785 999,986,699.577785

Had Pasaran semasa Crashout ialah $ 1.24M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CRASHOUT ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999986699.577785. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.24M.