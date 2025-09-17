Lagi Mengenai CRAZE

Craze Logo

Craze Harga (CRAZE)

Tidak tersenarai

1 CRAZE ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Craze (CRAZE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:32:48 (UTC+8)

Craze (CRAZE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01051485
$ 0.01051485$ 0.01051485

$ 0.00000687
$ 0.00000687$ 0.00000687

--

--

+6.58%

+6.58%

Craze (CRAZE) harga masa nyata ialah $0.00000759. Sepanjang 24 jam yang lalu, CRAZE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CRAZE sepanjang masa ialah $ 0.01051485, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000687.

Dari segi prestasi jangka pendek, CRAZE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +6.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Craze (CRAZE) Maklumat Pasaran

$ 7.59K
$ 7.59K$ 7.59K

--
----

$ 7.59K
$ 7.59K$ 7.59K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Craze ialah $ 7.59K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CRAZE ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.59K.

Craze (CRAZE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Craze kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Craze kepada USD adalah $ +0.0000001014.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Craze kepada USD adalah $ -0.0000022719.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Craze kepada USD adalah $ -0.0008635233088655921.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ +0.0000001014+1.34%
60 Hari$ -0.0000022719-29.93%
90 Hari$ -0.0008635233088655921-99.12%

Apakah itu Craze (CRAZE)

The Future of Memecoins on Ethereum Launch Meme Coins Gaslessly. Stake Craze Token. Share the Revenue. Welcome to the first gasless Ethereum memecoin platform, built to dominate the bull run. Stake your Craze Tokens and earn a share of our billion-dollar potential. About Craze.fun Revolutionizing Memecoins on Ethereum At Craze.fun, we’re redefining what’s possible in the world of memecoins. Inspired by the groundbreaking success of Pump.fun, we’ve built the first gasless memecoin launchpad on Ethereum, solving the problem of high gas fees that have long plagued the Ethereum network. Our mission is simple Empower creators with an accessible, low-cost platform to launch their meme coins. Reward the community by sharing 50% of platform revenue with Craze Token stakers. Drive innovation in the Ethereum ecosystem with tools and utilities that grow alongside the memecoin market. With the bull run upon us, Craze.fun is more than a platform - it’s a movement. We’re combining Ethereum’s global liquidity with the explosive power of memecoins to create a billion-dollar ecosystem where everyone, from creators to investors, can thrive.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Craze Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Craze (CRAZE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Craze (CRAZE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Craze.

Semak Craze ramalan harga sekarang!

CRAZE kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Craze (CRAZE)

Memahami tokenomik Craze (CRAZE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CRAZE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Craze (CRAZE)

Berapakah nilai Craze (CRAZE) hari ini?
Harga langsung CRAZE dalam USD ialah 0.00000759 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CRAZE ke USD?
Harga semasa CRAZE ke USD ialah $ 0.00000759. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Craze?
Had pasaran untuk CRAZE ialah $ 7.59K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CRAZE?
Bekalan edaran CRAZE ialah 1.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CRAZE?
CRAZE mencapai harga ATH sebanyak 0.01051485 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CRAZE?
CRAZE melihat harga ATL sebanyak 0.00000687 USD.
Berapakah jumlah dagangan CRAZE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CRAZEialah -- USD.
Adakah CRAZE akan naik lebih tinggi tahun ini?
CRAZE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CRAZEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:32:48 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.