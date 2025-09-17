Apakah itu Craze (CRAZE)

The Future of Memecoins on Ethereum Launch Meme Coins Gaslessly. Stake Craze Token. Share the Revenue. Welcome to the first gasless Ethereum memecoin platform, built to dominate the bull run. Stake your Craze Tokens and earn a share of our billion-dollar potential. About Craze.fun Revolutionizing Memecoins on Ethereum At Craze.fun, we’re redefining what’s possible in the world of memecoins. Inspired by the groundbreaking success of Pump.fun, we’ve built the first gasless memecoin launchpad on Ethereum, solving the problem of high gas fees that have long plagued the Ethereum network. Our mission is simple Empower creators with an accessible, low-cost platform to launch their meme coins. Reward the community by sharing 50% of platform revenue with Craze Token stakers. Drive innovation in the Ethereum ecosystem with tools and utilities that grow alongside the memecoin market. With the bull run upon us, Craze.fun is more than a platform - it’s a movement. We’re combining Ethereum’s global liquidity with the explosive power of memecoins to create a billion-dollar ecosystem where everyone, from creators to investors, can thrive.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Craze Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Craze (CRAZE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Craze (CRAZE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Craze.

Semak Craze ramalan harga sekarang!

CRAZE kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Craze (CRAZE)

Memahami tokenomik Craze (CRAZE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CRAZE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Craze (CRAZE) Berapakah nilai Craze (CRAZE) hari ini? Harga langsung CRAZE dalam USD ialah 0.00000759 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa CRAZE ke USD? $ 0.00000759 . Lihat Harga semasa CRAZE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Craze? Had pasaran untuk CRAZE ialah $ 7.59K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran CRAZE? Bekalan edaran CRAZE ialah 1.00B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CRAZE? CRAZE mencapai harga ATH sebanyak 0.01051485 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CRAZE? CRAZE melihat harga ATL sebanyak 0.00000687 USD . Berapakah jumlah dagangan CRAZE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CRAZEialah -- USD . Adakah CRAZE akan naik lebih tinggi tahun ini? CRAZE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CRAZEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Craze (CRAZE) Kemas Kini Industri Penting