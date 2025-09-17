Crazy Monkey (CMONK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01021601$ 0.01021601 $ 0.01021601 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +13.05% Perubahan Harga (7D) +13.05%

Crazy Monkey (CMONK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CMONK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CMONK sepanjang masa ialah $ 0.01021601, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CMONK telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +13.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Crazy Monkey (CMONK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 101.10K$ 101.10K $ 101.10K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 101.10K$ 101.10K $ 101.10K Bekalan Peredaran 1.64B 1.64B 1.64B Jumlah Bekalan 1,642,517,011.0 1,642,517,011.0 1,642,517,011.0

Had Pasaran semasa Crazy Monkey ialah $ 101.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CMONK ialah 1.64B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1642517011.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 101.10K.