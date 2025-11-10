Crazzers AI Harga Hari Ini

Harga langsung Crazzers AI (CRAZZERS) hari ini ialah $ 0.00013015, dengan 3.48% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CRAZZERS kepada USD penukaran adalah $ 0.00013015 setiap CRAZZERS.

Crazzers AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 50,524, dengan bekalan edaran sebanyak 388.19M CRAZZERS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CRAZZERS didagangkan antara $ 0.00012009 (rendah) dan $ 0.00013182 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0005108, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00005884.

Dalam prestasi jangka pendek, CRAZZERS dipindahkan +0.89% dalam sejam terakhir dan -20.98% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Crazzers AI (CRAZZERS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 50.52K$ 50.52K $ 50.52K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 130.15K$ 130.15K $ 130.15K Bekalan Peredaran 388.19M 388.19M 388.19M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

