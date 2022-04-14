Tokenomik CRE8 (CRE8)
CRE8 Finance is a next-generation Web3 platform designed to tokenize Real World Services (RWS) – bringing freelance gigs, consulting, creative work, and other service offerings onto the blockchain. In the same way that Real World Assets (RWA) tokenization brings physical assets on-chain, RWS tokenization brings what you do on-chain. CRE8’s mission is to empower service-based industries through secure, scalable tokenization, unlocking liquidity and global reach for service providers by turning their time and skills into digital assets. The core belief at CRE8 is that the future of work is decentralized and on-chain, enabling trustless transactions, instant payments, and borderless access to opportunities.
Tokenomik CRE8 (CRE8): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik CRE8 (CRE8) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token CRE8 yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token CRE8 yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
