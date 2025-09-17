Cream (CREAM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 24J Rendah $ 1.38 $ 1.38 $ 1.38 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 24J Tinggi $ 1.38$ 1.38 $ 1.38 Sepanjang Masa $ 374.1$ 374.1 $ 374.1 Harga Terendah $ 0.906903$ 0.906903 $ 0.906903 Perubahan Harga (1J) +0.44% Perubahan Harga (1D) -3.04% Perubahan Harga (7D) +10.97% Perubahan Harga (7D) +10.97%

Cream (CREAM) harga masa nyata ialah $1.29. Sepanjang 24 jam yang lalu, CREAM didagangkan antara $ 1.24 rendah dan $ 1.38 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CREAM sepanjang masa ialah $ 374.1, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.906903.

Dari segi prestasi jangka pendek, CREAM telah berubah sebanyak +0.44% sejak sejam yang lalu, -3.04% dalam 24 jam dan +10.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cream (CREAM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.99M$ 2.99M $ 2.99M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.77M$ 3.77M $ 3.77M Bekalan Peredaran 2.32M 2.32M 2.32M Jumlah Bekalan 2,924,546.3309680186 2,924,546.3309680186 2,924,546.3309680186

Had Pasaran semasa Cream ialah $ 2.99M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CREAM ialah 2.32M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2924546.3309680186. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.77M.