Creator (SN98) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 24J Rendah $ 1.42 $ 1.42 $ 1.42 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 24J Tinggi $ 1.42$ 1.42 $ 1.42 Sepanjang Masa $ 3.87$ 3.87 $ 3.87 Harga Terendah $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Perubahan Harga (1J) -0.69% Perubahan Harga (1D) -5.35% Perubahan Harga (7D) +2.25% Perubahan Harga (7D) +2.25%

Creator (SN98) harga masa nyata ialah $1.33. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN98 didagangkan antara $ 1.33 rendah dan $ 1.42 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN98 sepanjang masa ialah $ 3.87, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.17.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN98 telah berubah sebanyak -0.69% sejak sejam yang lalu, -5.35% dalam 24 jam dan +2.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Creator (SN98) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Bekalan Peredaran 1.10M 1.10M 1.10M Jumlah Bekalan 1,098,376.461944243 1,098,376.461944243 1,098,376.461944243

Had Pasaran semasa Creator ialah $ 1.46M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN98 ialah 1.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1098376.461944243. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.46M.