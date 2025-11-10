CreatorDAO Harga Hari Ini

Harga langsung CreatorDAO (CREATOR) hari ini ialah $ 0.00531544, dengan 7.96% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CREATOR kepada USD penukaran adalah $ 0.00531544 setiap CREATOR.

CreatorDAO kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,271,642, dengan bekalan edaran sebanyak 239.24M CREATOR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CREATOR didagangkan antara $ 0.00489994 (rendah) dan $ 0.00538276 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02225446, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00269697.

Dalam prestasi jangka pendek, CREATOR dipindahkan +0.19% dalam sejam terakhir dan +11.92% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

CreatorDAO (CREATOR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.32M$ 5.32M $ 5.32M Bekalan Peredaran 239.24M 239.24M 239.24M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa CreatorDAO ialah $ 1.27M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CREATOR ialah 239.24M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.32M.