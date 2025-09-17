CreatorGen (CREATOR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00160448$ 0.00160448 $ 0.00160448 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.73% Perubahan Harga (1D) +5.82% Perubahan Harga (7D) -16.35% Perubahan Harga (7D) -16.35%

CreatorGen (CREATOR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CREATOR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CREATOR sepanjang masa ialah $ 0.00160448, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CREATOR telah berubah sebanyak -0.73% sejak sejam yang lalu, +5.82% dalam 24 jam dan -16.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CreatorGen (CREATOR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 136.10K$ 136.10K $ 136.10K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 136.10K$ 136.10K $ 136.10K Bekalan Peredaran 999.89M 999.89M 999.89M Jumlah Bekalan 999,889,725.9169893 999,889,725.9169893 999,889,725.9169893

Had Pasaran semasa CreatorGen ialah $ 136.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CREATOR ialah 999.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999889725.9169893. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 136.10K.