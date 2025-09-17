Credefi (CREDI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00422794 $ 0.00422794 $ 0.00422794 24J Rendah $ 0.00456527 $ 0.00456527 $ 0.00456527 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00422794$ 0.00422794 $ 0.00422794 24J Tinggi $ 0.00456527$ 0.00456527 $ 0.00456527 Sepanjang Masa $ 0.317732$ 0.317732 $ 0.317732 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.11% Perubahan Harga (1D) -5.36% Perubahan Harga (7D) -7.31% Perubahan Harga (7D) -7.31%

Credefi (CREDI) harga masa nyata ialah $0.00428369. Sepanjang 24 jam yang lalu, CREDI didagangkan antara $ 0.00422794 rendah dan $ 0.00456527 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CREDI sepanjang masa ialah $ 0.317732, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CREDI telah berubah sebanyak +1.11% sejak sejam yang lalu, -5.36% dalam 24 jam dan -7.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Credefi (CREDI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M Bekalan Peredaran 748.57M 748.57M 748.57M Jumlah Bekalan 948,573,880.0 948,573,880.0 948,573,880.0

Had Pasaran semasa Credefi ialah $ 3.21M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CREDI ialah 748.57M, dengan jumlah bekalan sebanyak 948573880.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.06M.