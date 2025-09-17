Lagi Mengenai NATION

Crestal Nation Logo

Crestal Nation Harga (NATION)

Tidak tersenarai

1 NATION ke USD Harga Langsung:

$0.00094493
-0.70%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Crestal Nation (NATION) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:33:23 (UTC+8)

Crestal Nation (NATION) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
24J Rendah
$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0
$ 0.00168538
$ 0
-0.87%

-0.72%

+7.10%

+7.10%

Crestal Nation (NATION) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NATION didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NATION sepanjang masa ialah $ 0.00168538, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NATION telah berubah sebanyak -0.87% sejak sejam yang lalu, -0.72% dalam 24 jam dan +7.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Crestal Nation (NATION) Maklumat Pasaran

$ 2.96M
--
$ 9.45M
3.13B
10,000,000,000.0
Had Pasaran semasa Crestal Nation ialah $ 2.96M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NATION ialah 3.13B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.45M.

Crestal Nation (NATION) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Crestal Nation kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Crestal Nation kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Crestal Nation kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Crestal Nation kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.72%
30 Hari$ 0-27.51%
60 Hari$ 0-14.19%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Crestal Nation (NATION)

Nation is a platform for creating autonomous AI agents that act as freelancers, tokenized, revenue-generating workers that users can launch, own, and monetize with no coding skills. These agents can offer real services (e.g. scheduling, outreach, analysis) and operate 24/7 as independent economic actors. Nation enables a new form of digital labor where anyone can participate in the AI economy not just as a user, but as an owner.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Crestal Nation (NATION) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Crestal Nation Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Crestal Nation (NATION) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Crestal Nation (NATION) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Crestal Nation.

Semak Crestal Nation ramalan harga sekarang!

NATION kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Crestal Nation (NATION)

Memahami tokenomik Crestal Nation (NATION) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NATION dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Crestal Nation (NATION)

Berapakah nilai Crestal Nation (NATION) hari ini?
Harga langsung NATION dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NATION ke USD?
Harga semasa NATION ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Crestal Nation?
Had pasaran untuk NATION ialah $ 2.96M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NATION?
Bekalan edaran NATION ialah 3.13B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NATION?
NATION mencapai harga ATH sebanyak 0.00168538 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NATION?
NATION melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan NATION?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NATIONialah -- USD.
Adakah NATION akan naik lebih tinggi tahun ini?
NATION mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NATIONramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.