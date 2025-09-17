Crestal Nation (NATION) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00168538$ 0.00168538 $ 0.00168538 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.87% Perubahan Harga (1D) -0.72% Perubahan Harga (7D) +7.10% Perubahan Harga (7D) +7.10%

Crestal Nation (NATION) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NATION didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NATION sepanjang masa ialah $ 0.00168538, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NATION telah berubah sebanyak -0.87% sejak sejam yang lalu, -0.72% dalam 24 jam dan +7.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Crestal Nation (NATION) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.96M$ 2.96M $ 2.96M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.45M$ 9.45M $ 9.45M Bekalan Peredaran 3.13B 3.13B 3.13B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Crestal Nation ialah $ 2.96M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NATION ialah 3.13B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.45M.