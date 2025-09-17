CRIME (CRIME) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -5.95% Perubahan Harga (7D) +38.84%

CRIME (CRIME) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CRIME didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CRIME sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CRIME telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -5.95% dalam 24 jam dan +38.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CRIME (CRIME) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 81.30K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 81.30K Bekalan Peredaran 9.75B Jumlah Bekalan 9,749,990,774.91453

Had Pasaran semasa CRIME ialah $ 81.30K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CRIME ialah 9.75B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9749990774.91453. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 81.30K.