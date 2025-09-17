CRINGE (CRINGE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.03% Perubahan Harga (1D) +0.47% Perubahan Harga (7D) +6.30% Perubahan Harga (7D) +6.30%

CRINGE (CRINGE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CRINGE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CRINGE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CRINGE telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, +0.47% dalam 24 jam dan +6.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CRINGE (CRINGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.17K$ 10.17K $ 10.17K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.17K$ 10.17K $ 10.17K Bekalan Peredaran 998.79M 998.79M 998.79M Jumlah Bekalan 998,789,058.8098193 998,789,058.8098193 998,789,058.8098193

Had Pasaran semasa CRINGE ialah $ 10.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CRINGE ialah 998.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998789058.8098193. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.17K.