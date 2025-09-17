Croak ($CROAK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00200059$ 0.00200059 $ 0.00200059 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.28% Perubahan Harga (1D) +0.86% Perubahan Harga (7D) -46.16% Perubahan Harga (7D) -46.16%

Croak ($CROAK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $CROAK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $CROAK sepanjang masa ialah $ 0.00200059, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $CROAK telah berubah sebanyak -0.28% sejak sejam yang lalu, +0.86% dalam 24 jam dan -46.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Croak ($CROAK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 907.29K$ 907.29K $ 907.29K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 907.29K$ 907.29K $ 907.29K Bekalan Peredaran 2.02B 2.02B 2.02B Jumlah Bekalan 2,015,000,000.0 2,015,000,000.0 2,015,000,000.0

Had Pasaran semasa Croak ialah $ 907.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $CROAK ialah 2.02B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2015000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 907.29K.