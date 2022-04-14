Tokenomik Croak the Bullfrog (CROAK)
Croak the Bullfrog (CROAK) Maklumat
$CROAK isn't just another meme coin. The Market is exploded and people are more bullish then ever. The constant chant of don't sleep, order in, and lock in has erupted across X social platforms.
Enter croak... Bullfrogs don't sleep allowing Croak to stay on the grind every day. His story is your story. Believing in crypto to provide a better life for you and your family.
Croak represents the dreams and goal we try to obtain through Web3.
Art Culture are the keys to $CROAK With constant memes and illustrations being put out, our goal is to capture the hearts of the Solana community to believe in more for themselves.
Crypto Runs On Absolute Konviction
Croak the Bullfrog (CROAK) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Croak the Bullfrog (CROAK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Croak the Bullfrog (CROAK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Croak the Bullfrog (CROAK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token CROAK yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token CROAK yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik CROAK, terokai CROAK harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.