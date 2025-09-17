Croatian FF Fan Token (VATRENI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.31 $ 1.31 $ 1.31 24J Rendah $ 1.34 $ 1.34 $ 1.34 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.31$ 1.31 $ 1.31 24J Tinggi $ 1.34$ 1.34 $ 1.34 Sepanjang Masa $ 1.71$ 1.71 $ 1.71 Harga Terendah $ 0.050045$ 0.050045 $ 0.050045 Perubahan Harga (1J) +0.08% Perubahan Harga (1D) +1.17% Perubahan Harga (7D) +17.65% Perubahan Harga (7D) +17.65%

Croatian FF Fan Token (VATRENI) harga masa nyata ialah $1.33. Sepanjang 24 jam yang lalu, VATRENI didagangkan antara $ 1.31 rendah dan $ 1.34 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VATRENI sepanjang masa ialah $ 1.71, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.050045.

Dari segi prestasi jangka pendek, VATRENI telah berubah sebanyak +0.08% sejak sejam yang lalu, +1.17% dalam 24 jam dan +17.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Croatian FF Fan Token (VATRENI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 39.84M$ 39.84M $ 39.84M Bekalan Peredaran 990.25K 990.25K 990.25K Jumlah Bekalan 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0

Had Pasaran semasa Croatian FF Fan Token ialah $ 1.31M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VATRENI ialah 990.25K, dengan jumlah bekalan sebanyak 30000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 39.84M.