Harga langsung Croatian Football Federation Token (VATRENI) hari ini ialah $ 1.99, dengan 5.07% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VATRENI kepada USD penukaran adalah $ 1.99 setiap VATRENI.

Croatian Football Federation Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,755,688, dengan bekalan edaran sebanyak 3.89M VATRENI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VATRENI didagangkan antara $ 1.9 (rendah) dan $ 2.0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.050045.

Dalam prestasi jangka pendek, VATRENI dipindahkan +0.94% dalam sejam terakhir dan +37.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Croatian Football Federation Token (VATRENI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.76M$ 7.76M $ 7.76M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 42.54M$ 42.54M $ 42.54M Bekalan Peredaran 3.89M 3.89M 3.89M Jumlah Bekalan 21,359,921.793765157 21,359,921.793765157 21,359,921.793765157

Had Pasaran semasa Croatian Football Federation Token ialah $ 7.76M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VATRENI ialah 3.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21359921.793765157. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 42.54M.