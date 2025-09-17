croc cat (CROC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00529201$ 0.00529201 $ 0.00529201 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.54% Perubahan Harga (1D) -0.07% Perubahan Harga (7D) +15.94% Perubahan Harga (7D) +15.94%

croc cat (CROC) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CROC didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CROC sepanjang masa ialah $ 0.00529201, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CROC telah berubah sebanyak +1.54% sejak sejam yang lalu, -0.07% dalam 24 jam dan +15.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

croc cat (CROC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 107.52K$ 107.52K $ 107.52K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 107.52K$ 107.52K $ 107.52K Bekalan Peredaran 999.88M 999.88M 999.88M Jumlah Bekalan 999,881,221.62 999,881,221.62 999,881,221.62

Had Pasaran semasa croc cat ialah $ 107.52K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CROC ialah 999.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999881221.62. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 107.52K.