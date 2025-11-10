Crocodile Finance Harga Hari Ini

Harga langsung Crocodile Finance (CROC) hari ini ialah $ 12.53, dengan 1.28% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CROC kepada USD penukaran adalah $ 12.53 setiap CROC.

Crocodile Finance kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,179,271, dengan bekalan edaran sebanyak 173.93K CROC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CROC didagangkan antara $ 12.04 (rendah) dan $ 12.72 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 29.85, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 9.96.

Dalam prestasi jangka pendek, CROC dipindahkan -1.22% dalam sejam terakhir dan -1.87% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Crocodile Finance (CROC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Bekalan Peredaran 173.93K 173.93K 173.93K Jumlah Bekalan 173,927.1726143236 173,927.1726143236 173,927.1726143236

Had Pasaran semasa Crocodile Finance ialah $ 2.18M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CROC ialah 173.93K, dengan jumlah bekalan sebanyak 173927.1726143236. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.18M.