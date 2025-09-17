Crodex (CRX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.84692 $ 0.84692 $ 0.84692 24J Rendah $ 0.876269 $ 0.876269 $ 0.876269 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.84692$ 0.84692 $ 0.84692 24J Tinggi $ 0.876269$ 0.876269 $ 0.876269 Sepanjang Masa $ 111.08$ 111.08 $ 111.08 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.72% Perubahan Harga (1D) +0.61% Perubahan Harga (7D) -15.21% Perubahan Harga (7D) -15.21%

Crodex (CRX) harga masa nyata ialah $0.853487. Sepanjang 24 jam yang lalu, CRX didagangkan antara $ 0.84692 rendah dan $ 0.876269 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CRX sepanjang masa ialah $ 111.08, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CRX telah berubah sebanyak -0.72% sejak sejam yang lalu, +0.61% dalam 24 jam dan -15.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Crodex (CRX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 85.35K$ 85.35K $ 85.35K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 85.35K$ 85.35K $ 85.35K Bekalan Peredaran 100.00K 100.00K 100.00K Jumlah Bekalan 100,000.0 100,000.0 100,000.0

Had Pasaran semasa Crodex ialah $ 85.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CRX ialah 100.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 85.35K.