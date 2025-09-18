Crodie (CRODIE) Maklumat Harga (USD)

Crodie (CRODIE) harga masa nyata ialah $0.00030971. Sepanjang 24 jam yang lalu, CRODIE didagangkan antara $ 0.00030757 rendah dan $ 0.00031812 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CRODIE sepanjang masa ialah $ 0.04299022, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004471.

Dari segi prestasi jangka pendek, CRODIE telah berubah sebanyak -0.53% sejak sejam yang lalu, -1.59% dalam 24 jam dan +11.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Crodie (CRODIE) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Crodie ialah $ 312.74K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CRODIE ialah 999.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999875009.711688. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 312.74K.