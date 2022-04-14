Tokenomik croissant the baby amarillo (CROISSANT)

Lihat cerapan utama tentang croissant the baby amarillo (CROISSANT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

croissant the baby amarillo (CROISSANT) Maklumat

Croissant is a memecoin that pays tribute to the viral armadillo named Croissant! Beloved by millions on TikTok, this iconic armadillo is now immortalized on the Solana blockchain.

As a community run memecoin, Croissant has no formal team or roadmap. Memecoins are inherently volatile assets and should never be traded with expectations of financial return. Croissant is meant for entertainment purposes only!

Laman Web Rasmi:
https://croissantonsol.xyz

croissant the baby amarillo (CROISSANT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk croissant the baby amarillo (CROISSANT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 10.83K
Jumlah Bekalan:
$ 997.44M
Bekalan Edaran:
$ 997.44M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 10.83K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik croissant the baby amarillo (CROISSANT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik croissant the baby amarillo (CROISSANT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CROISSANT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CROISSANT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CROISSANT, terokai CROISSANT harga langsung token!

CROISSANT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CROISSANT? Halaman ramalan harga CROISSANT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.