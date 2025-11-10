Crome Harga Hari Ini

Harga langsung Crome (CROME) hari ini ialah $ 0.00818493, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CROME kepada USD penukaran adalah $ 0.00818493 setiap CROME.

Crome kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,184.93, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00M CROME. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CROME didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.322876, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00772015.

Dalam prestasi jangka pendek, CROME dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -12.09% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Crome (CROME) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Bekalan Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa Crome ialah $ 8.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CROME ialah 1.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.18K.