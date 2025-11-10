Tokenomik Crome (CROME)
CROME introduces the first tokenized liquid agents, a new class of intelligent on-chain asset built on the ERC-LA standard. By merging the fungibility of ERC-20 tokens with the programmability of ERC-6551, each CROME token carries its own wallet, memory, and autonomous behavior. These liquid agents are capable of executing on-chain instructions, referencing and coordinating with other agents, and forming recursive structures or swarm-based intelligence systems. With the ability to act independently while remaining composable, CROME enables a new paradigm of programmable intelligence on-chain. This creates groundbreaking possibilities across DeFi, governance, and autonomous digital ecosystems, positioning CROME as the foundation for a future of intelligent, self-operating blockchain assets.
Tokenomik Crome (CROME): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Crome (CROME) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token CROME yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token CROME yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik CROME, terokai CROME harga langsung token!
