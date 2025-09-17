Cronos ID Harga (CROID)
Cronos ID (CROID) harga masa nyata ialah $0.02643155. Sepanjang 24 jam yang lalu, CROID didagangkan antara $ 0.02617324 rendah dan $ 0.02721383 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CROID sepanjang masa ialah $ 0.459239, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02338266.
Dari segi prestasi jangka pendek, CROID telah berubah sebanyak -0.35% sejak sejam yang lalu, -2.76% dalam 24 jam dan -6.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Cronos ID ialah $ 4.24M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CROID ialah 160.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999467424.8959503. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 26.46M.
Pada hari ini, perubahan harga Cronos ID kepada USD adalah $ -0.00075049702130266.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Cronos ID kepada USD adalah $ +0.0013609657.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Cronos ID kepada USD adalah $ -0.0013862634.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Cronos ID kepada USD adalah $ -0.004460282577867512.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.00075049702130266
|-2.76%
|30 Hari
|$ +0.0013609657
|+5.15%
|60 Hari
|$ -0.0013862634
|-5.24%
|90 Hari
|$ -0.004460282577867512
|-14.43%
Cronos ID is a decentralised identity and communication layer built on Cronos chain. On a broad level, Cronos ID will give users the ability to send and receive information on-chain, powered by human-readable identifiers. To achieve this, Cronos ID is powered by 3 key subprotocols: * Starting with our Domains, every user will have a unique on-chain identity, allowing you to find friends and exchange crypto with ease * The Notifications service will help the community keep track of key protocol events, alerts, NFT bids and more - gone are the days of manually checking your DApps for bids or collateral factors. * Finally, by leveraging Messaging, users and projects will be able to connect and communicate with each other in a safe and verifiable environment. Tokenomics & Utility $CROID is Cronos ID’s native and governance token to be utilised in Cronos ID’s broader ecosystem. 1. Domain Subscription Module Users may utilize this module to register or extend their ownership over specific domains. Users will pay in $CRO or $CROID, the native underlying chain and native protocol tokens respectively, and may receive discounts based on the durations of their domain registrations 2. Rewards Pool Cronos ID domain holders can deposit their $CROID into maturity vaults to earn $CROID rewards. Users can choose between a 1-month, 9-months, 24-months, and 48-months maturity vaults to lock their $CROID. They will be rewarded with $CROID and $wCRO as staking rewards. Cronos ID concluded its public sale on Nov 17th and started its emission on Nov 18th. $CROID is currently available for trading on VVS Finance at https://vvs.finance/swap Read more about Cronos ID at https://docs.cronosid.xyz/
