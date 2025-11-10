Cronos Legends Harga Hari Ini

Harga langsung Cronos Legends (CLG) hari ini ialah $ 114.58, dengan 1.73% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CLG kepada USD penukaran adalah $ 114.58 setiap CLG.

Cronos Legends kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 38,447, dengan bekalan edaran sebanyak 335.55 CLG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CLG didagangkan antara $ 110.05 (rendah) dan $ 115.15 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 474.6, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 52.75.

Dalam prestasi jangka pendek, CLG dipindahkan +0.56% dalam sejam terakhir dan -8.53% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Cronos Legends (CLG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 38.45K$ 38.45K $ 38.45K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 54.76K$ 54.76K $ 54.76K Bekalan Peredaran 335.55 335.55 335.55 Jumlah Bekalan 477.9525 477.9525 477.9525

Had Pasaran semasa Cronos Legends ialah $ 38.45K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CLG ialah 335.55, dengan jumlah bekalan sebanyak 477.9525. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 54.76K.