Cronos zkEVM CRO Logo

Cronos zkEVM CRO Harga (ZKCRO)

Tidak tersenarai

1 ZKCRO ke USD Harga Langsung:

$0.24916
$0.24916$0.24916
+1.30%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:28:55 (UTC+8)

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.242324
$ 0.242324$ 0.242324
24J Rendah
$ 0.250894
$ 0.250894$ 0.250894
24J Tinggi

$ 0.242324
$ 0.242324$ 0.242324

$ 0.250894
$ 0.250894$ 0.250894

$ 0.4011
$ 0.4011$ 0.4011

$ 0.070262
$ 0.070262$ 0.070262

+0.18%

+1.32%

-8.89%

-8.89%

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) harga masa nyata ialah $0.249184. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZKCRO didagangkan antara $ 0.242324 rendah dan $ 0.250894 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZKCRO sepanjang masa ialah $ 0.4011, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.070262.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZKCRO telah berubah sebanyak +0.18% sejak sejam yang lalu, +1.32% dalam 24 jam dan -8.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Maklumat Pasaran

$ 32.81M
$ 32.81M$ 32.81M

--
----

$ 32.81M
$ 32.81M$ 32.81M

131.69M
131.69M 131.69M

131,692,567.8111872
131,692,567.8111872 131,692,567.8111872

Had Pasaran semasa Cronos zkEVM CRO ialah $ 32.81M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZKCRO ialah 131.69M, dengan jumlah bekalan sebanyak 131692567.8111872. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 32.81M.

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Cronos zkEVM CRO kepada USD adalah $ +0.00324488.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Cronos zkEVM CRO kepada USD adalah $ +0.1337040110.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Cronos zkEVM CRO kepada USD adalah $ +0.2386319048.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Cronos zkEVM CRO kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00324488+1.32%
30 Hari$ +0.1337040110+53.66%
60 Hari$ +0.2386319048+95.77%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Cronos zkEVM CRO (ZKCRO)

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Cronos zkEVM CRO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cronos zkEVM CRO.

Semak Cronos zkEVM CRO ramalan harga sekarang!

ZKCRO kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Cronos zkEVM CRO (ZKCRO)

Memahami tokenomik Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZKCRO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Cronos zkEVM CRO (ZKCRO)

Berapakah nilai Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) hari ini?
Harga langsung ZKCRO dalam USD ialah 0.249184 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ZKCRO ke USD?
Harga semasa ZKCRO ke USD ialah $ 0.249184. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Cronos zkEVM CRO?
Had pasaran untuk ZKCRO ialah $ 32.81M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ZKCRO?
Bekalan edaran ZKCRO ialah 131.69M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZKCRO?
ZKCRO mencapai harga ATH sebanyak 0.4011 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZKCRO?
ZKCRO melihat harga ATL sebanyak 0.070262 USD.
Berapakah jumlah dagangan ZKCRO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZKCROialah -- USD.
Adakah ZKCRO akan naik lebih tinggi tahun ini?
ZKCRO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZKCROramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:28:55 (UTC+8)

