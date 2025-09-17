Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.242324 $ 0.242324 $ 0.242324 24J Rendah $ 0.250894 $ 0.250894 $ 0.250894 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.242324$ 0.242324 $ 0.242324 24J Tinggi $ 0.250894$ 0.250894 $ 0.250894 Sepanjang Masa $ 0.4011$ 0.4011 $ 0.4011 Harga Terendah $ 0.070262$ 0.070262 $ 0.070262 Perubahan Harga (1J) +0.18% Perubahan Harga (1D) +1.32% Perubahan Harga (7D) -8.89% Perubahan Harga (7D) -8.89%

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) harga masa nyata ialah $0.249184. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZKCRO didagangkan antara $ 0.242324 rendah dan $ 0.250894 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZKCRO sepanjang masa ialah $ 0.4011, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.070262.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZKCRO telah berubah sebanyak +0.18% sejak sejam yang lalu, +1.32% dalam 24 jam dan -8.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 32.81M$ 32.81M $ 32.81M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 32.81M$ 32.81M $ 32.81M Bekalan Peredaran 131.69M 131.69M 131.69M Jumlah Bekalan 131,692,567.8111872 131,692,567.8111872 131,692,567.8111872

Had Pasaran semasa Cronos zkEVM CRO ialah $ 32.81M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZKCRO ialah 131.69M, dengan jumlah bekalan sebanyak 131692567.8111872. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 32.81M.