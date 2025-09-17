CRONUS (CRONUS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00148746$ 0.00148746 $ 0.00148746 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -6.45% Perubahan Harga (1D) -9.97% Perubahan Harga (7D) -28.73% Perubahan Harga (7D) -28.73%

CRONUS (CRONUS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CRONUS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CRONUS sepanjang masa ialah $ 0.00148746, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CRONUS telah berubah sebanyak -6.45% sejak sejam yang lalu, -9.97% dalam 24 jam dan -28.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CRONUS (CRONUS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 536.47K$ 536.47K $ 536.47K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 536.47K$ 536.47K $ 536.47K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa CRONUS ialah $ 536.47K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CRONUS ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 536.47K.