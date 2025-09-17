CropBytes (CBX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 3.11$ 3.11 $ 3.11 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +26.59% Perubahan Harga (7D) +26.59%

CropBytes (CBX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CBX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CBX sepanjang masa ialah $ 3.11, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CBX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +26.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CropBytes (CBX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 260.30K$ 260.30K $ 260.30K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 405.08K$ 405.08K $ 405.08K Bekalan Peredaran 321.29M 321.29M 321.29M Jumlah Bekalan 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Had Pasaran semasa CropBytes ialah $ 260.30K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CBX ialah 321.29M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 405.08K.