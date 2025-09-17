Crosswalk (CSW) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.59% Perubahan Harga (1D) +0.14% Perubahan Harga (7D) +4.18% Perubahan Harga (7D) +4.18%

Crosswalk (CSW) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CSW didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CSW sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CSW telah berubah sebanyak +1.59% sejak sejam yang lalu, +0.14% dalam 24 jam dan +4.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Crosswalk (CSW) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 207.31K$ 207.31K $ 207.31K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 209.71K$ 209.71K $ 209.71K Bekalan Peredaran 8.79B 8.79B 8.79B Jumlah Bekalan 8,887,373,339.44 8,887,373,339.44 8,887,373,339.44

Had Pasaran semasa Crosswalk ialah $ 207.31K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CSW ialah 8.79B, dengan jumlah bekalan sebanyak 8887373339.44. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 209.71K.