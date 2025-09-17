CrossWallet (CWT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00125187 $ 0.00125187 $ 0.00125187 24J Rendah $ 0.0013034 $ 0.0013034 $ 0.0013034 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00125187$ 0.00125187 $ 0.00125187 24J Tinggi $ 0.0013034$ 0.0013034 $ 0.0013034 Sepanjang Masa $ 0.417173$ 0.417173 $ 0.417173 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.14% Perubahan Harga (1D) +2.11% Perubahan Harga (7D) -0.61% Perubahan Harga (7D) -0.61%

CrossWallet (CWT) harga masa nyata ialah $0.00129114. Sepanjang 24 jam yang lalu, CWT didagangkan antara $ 0.00125187 rendah dan $ 0.0013034 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CWT sepanjang masa ialah $ 0.417173, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CWT telah berubah sebanyak +0.14% sejak sejam yang lalu, +2.11% dalam 24 jam dan -0.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CrossWallet (CWT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 161.40K$ 161.40K $ 161.40K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 161.40K$ 161.40K $ 161.40K Bekalan Peredaran 125.00M 125.00M 125.00M Jumlah Bekalan 125,000,000.0 125,000,000.0 125,000,000.0

Had Pasaran semasa CrossWallet ialah $ 161.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CWT ialah 125.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 125000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 161.40K.