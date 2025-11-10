CROTCH Harga Hari Ini

Harga langsung CROTCH (CROTCH) hari ini ialah $ 0.00580567, dengan 3.14% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CROTCH kepada USD penukaran adalah $ 0.00580567 setiap CROTCH.

CROTCH kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 410,596, dengan bekalan edaran sebanyak 70.72M CROTCH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CROTCH didagangkan antara $ 0.00572404 (rendah) dan $ 0.00606129 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01267094, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00461036.

Dalam prestasi jangka pendek, CROTCH dipindahkan -1.13% dalam sejam terakhir dan +1.15% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

CROTCH (CROTCH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 410.60K$ 410.60K $ 410.60K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.32M$ 2.32M $ 2.32M Bekalan Peredaran 70.72M 70.72M 70.72M Jumlah Bekalan 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

