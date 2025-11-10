BursaDEX+
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:52:42 (UTC+8)

CROTCH Harga Hari Ini

Harga langsung CROTCH (CROTCH) hari ini ialah $ 0.00580567, dengan 3.14% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CROTCH kepada USD penukaran adalah $ 0.00580567 setiap CROTCH.

CROTCH kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 410,596, dengan bekalan edaran sebanyak 70.72M CROTCH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CROTCH didagangkan antara $ 0.00572404 (rendah) dan $ 0.00606129 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01267094, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00461036.

Dalam prestasi jangka pendek, CROTCH dipindahkan -1.13% dalam sejam terakhir dan +1.15% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

CROTCH (CROTCH) Maklumat Pasaran

$ 410.60K
$ 410.60K$ 410.60K

--
----

$ 2.32M
$ 2.32M$ 2.32M

70.72M
70.72M 70.72M

400,000,000.0
400,000,000.0 400,000,000.0

Had Pasaran semasa CROTCH ialah $ 410.60K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CROTCH ialah 70.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 400000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.32M.

CROTCH Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00572404
$ 0.00572404$ 0.00572404
24J Rendah
$ 0.00606129
$ 0.00606129$ 0.00606129
24J Tinggi

$ 0.00572404
$ 0.00572404$ 0.00572404

$ 0.00606129
$ 0.00606129$ 0.00606129

$ 0.01267094
$ 0.01267094$ 0.01267094

$ 0.00461036
$ 0.00461036$ 0.00461036

-1.13%

-3.13%

+1.15%

+1.15%

CROTCH (CROTCH) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga CROTCH kepada USD adalah $ -0.00018810720491438.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga CROTCH kepada USD adalah $ -0.0029975225.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga CROTCH kepada USD adalah $ -0.0005328560.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga CROTCH kepada USD adalah $ -0.0010291616472023486.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00018810720491438-3.13%
30 Hari$ -0.0029975225-51.63%
60 Hari$ -0.0005328560-9.17%
90 Hari$ -0.0010291616472023486-15.05%

Ramalan Harga untuk CROTCH

CROTCH (CROTCH) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CROTCH pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
CROTCH (CROTCH) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga CROTCH berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga CROTCH yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk CROTCH ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik CROTCH Ramalan Harga.

Apakah itu CROTCH (CROTCH)

CROTCH is a hilarious utility token that blends meme culture with real-world function. Built for long-term holders, it offers generous ETH and CRO rewards paid quarterly and the longer you hold your CROTCH, the bigger your payout. A multi-chain bridge between multiple networks unlocks extra incentives on every transaction, while regular buybacks help boost future reward pools and stabilize the price.

CROTCH also features a community-voted charity fund, giving holders the power to choose which causes receive real USDC donations, making it one of the few meme tokens that gives back in more ways than one. With a viral name, transparent tokenomics, and anti-whale/anti-dump mechanics, it’s designed to reward loyalty and protect the community.

With a name like CROTCH, it’s impossible to ignore the endless innuendos. Designed for maximum memeability, it slips into conversations, tickles algorithms, and spreads faster than you can adjust your portfolio, making it the perfect viral vehicle for a utility-backed token.

Sell your CROTCH early? Your rewards go to someone else’s wallet. Hold tight, perform missions, and you’ll climb the tier system for even more gains. It’s cheeky, it’s clever, and it just might be the most rewarding CROTCH you’ll ever grab.

CROTCH (CROTCH) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai CROTCH

Berapakah nilai 1 CROTCH pada tahun 2030?
Jika CROTCH berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga CROTCH berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:52:42 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.