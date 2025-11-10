Tokenomik CROTCH (CROTCH)
CROTCH (CROTCH) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk CROTCH (CROTCH), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
CROTCH (CROTCH) Maklumat
CROTCH is a hilarious utility token that blends meme culture with real-world function. Built for long-term holders, it offers generous ETH and CRO rewards paid quarterly and the longer you hold your CROTCH, the bigger your payout. A multi-chain bridge between multiple networks unlocks extra incentives on every transaction, while regular buybacks help boost future reward pools and stabilize the price.
CROTCH also features a community-voted charity fund, giving holders the power to choose which causes receive real USDC donations, making it one of the few meme tokens that gives back in more ways than one. With a viral name, transparent tokenomics, and anti-whale/anti-dump mechanics, it’s designed to reward loyalty and protect the community.
With a name like CROTCH, it’s impossible to ignore the endless innuendos. Designed for maximum memeability, it slips into conversations, tickles algorithms, and spreads faster than you can adjust your portfolio, making it the perfect viral vehicle for a utility-backed token.
Sell your CROTCH early? Your rewards go to someone else’s wallet. Hold tight, perform missions, and you’ll climb the tier system for even more gains. It’s cheeky, it’s clever, and it just might be the most rewarding CROTCH you’ll ever grab.
Tokenomik CROTCH (CROTCH): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik CROTCH (CROTCH) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token CROTCH yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token CROTCH yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik CROTCH, terokai CROTCH harga langsung token!
CROTCH Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju CROTCH? Halaman ramalan harga CROTCH kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
