CrowdStrike xStock Harga Hari Ini

Harga langsung CrowdStrike xStock (CRWDX) hari ini ialah $ 540.43, dengan 0.03% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CRWDX kepada USD penukaran adalah $ 540.43 setiap CRWDX.

CrowdStrike xStock kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 239,677, dengan bekalan edaran sebanyak 443.50 CRWDX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CRWDX didagangkan antara $ 539.69 (rendah) dan $ 541.36 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 559.32, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 403.98.

Dalam prestasi jangka pendek, CRWDX dipindahkan -0.04% dalam sejam terakhir dan -0.30% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

CrowdStrike xStock (CRWDX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 239.68K$ 239.68K $ 239.68K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.41M$ 11.41M $ 11.41M Bekalan Peredaran 443.50 443.50 443.50 Jumlah Bekalan 21,120.0 21,120.0 21,120.0

