Apakah itu Crown (CRW)

Crown describes itself as a multi-channel scalable Blockchain solution provider leveraging environmentally friendly technology that has been evolving since October 08, 2014, the date of the Genesis Block of Crown. Crown aims to provide a complete ecosystem including the ability to create blockchains, smart contract data, governance and scalable analysis for single- or multi-chain custom projects hosted directly within the Crown Platform's network. Crown Platform aims to provide scale benefits with low ecological impact because it is based on the MNPOS protocol, reducing operating costs and carbon footprint. Crown Plateform offers specific research, development and production functionalities via NFTs. It aims to offer interoperability of concrete solutions and optimal security within its decentralized network. Users can create DApps, remote programs, various games and move towards a new form of non-fungible interactive chain marketing, laying the foundation for tracking and analyzing data in the global chain. Crown Platform aims to become the ideal multi-channel solution for real, daily, cheap and accessible use at any time. This is now a time of great opportunity to harness the power of Crown to make the exploitation and use of your assets, any value of public data that is not fungible on an unchangeable Blockchain database at any time, accessible.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Crown (CRW) Sumber Laman Web Rasmi

Crown Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Crown (CRW) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Crown (CRW) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Crown.

Semak Crown ramalan harga sekarang!

CRW kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Crown (CRW)

Memahami tokenomik Crown (CRW) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CRW dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Crown (CRW) Berapakah nilai Crown (CRW) hari ini? Harga langsung CRW dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa CRW ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa CRW ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Crown? Had pasaran untuk CRW ialah $ 23.29K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran CRW? Bekalan edaran CRW ialah 34.08M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CRW? CRW mencapai harga ATH sebanyak 4.6 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CRW? CRW melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan CRW? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CRWialah -- USD . Adakah CRW akan naik lebih tinggi tahun ini? CRW mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CRWramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Crown (CRW) Kemas Kini Industri Penting