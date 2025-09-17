Lagi Mengenai CRW

Maklumat Harga CRW

Laman Web Rasmi CRW

Tokenomik CRW

Ramalan Harga CRW

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Crown Logo

Crown Harga (CRW)

Tidak tersenarai

1 CRW ke USD Harga Langsung:

$0.00068322
$0.00068322$0.00068322
+0.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Crown (CRW) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:34:35 (UTC+8)

Crown (CRW) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4.6
$ 4.6$ 4.6

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.11%

+1.54%

+1.54%

Crown (CRW) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CRW didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CRW sepanjang masa ialah $ 4.6, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CRW telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.11% dalam 24 jam dan +1.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Crown (CRW) Maklumat Pasaran

$ 23.29K
$ 23.29K$ 23.29K

--
----

$ 28.70K
$ 28.70K$ 28.70K

34.08M
34.08M 34.08M

42,000,000.0
42,000,000.0 42,000,000.0

Had Pasaran semasa Crown ialah $ 23.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CRW ialah 34.08M, dengan jumlah bekalan sebanyak 42000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.70K.

Crown (CRW) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Crown kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Crown kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Crown kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Crown kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.11%
30 Hari$ 0-7.12%
60 Hari$ 0+4.07%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Crown (CRW)

Crown describes itself as a multi-channel scalable Blockchain solution provider leveraging environmentally friendly technology that has been evolving since October 08, 2014, the date of the Genesis Block of Crown. Crown aims to provide a complete ecosystem including the ability to create blockchains, smart contract data, governance and scalable analysis for single- or multi-chain custom projects hosted directly within the Crown Platform's network. Crown Platform aims to provide scale benefits with low ecological impact because it is based on the MNPOS protocol, reducing operating costs and carbon footprint. Crown Plateform offers specific research, development and production functionalities via NFTs. It aims to offer interoperability of concrete solutions and optimal security within its decentralized network. Users can create DApps, remote programs, various games and move towards a new form of non-fungible interactive chain marketing, laying the foundation for tracking and analyzing data in the global chain. Crown Platform aims to become the ideal multi-channel solution for real, daily, cheap and accessible use at any time. This is now a time of great opportunity to harness the power of Crown to make the exploitation and use of your assets, any value of public data that is not fungible on an unchangeable Blockchain database at any time, accessible.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Crown (CRW) Sumber

Laman Web Rasmi

Crown Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Crown (CRW) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Crown (CRW) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Crown.

Semak Crown ramalan harga sekarang!

CRW kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Crown (CRW)

Memahami tokenomik Crown (CRW) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CRW dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Crown (CRW)

Berapakah nilai Crown (CRW) hari ini?
Harga langsung CRW dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CRW ke USD?
Harga semasa CRW ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Crown?
Had pasaran untuk CRW ialah $ 23.29K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CRW?
Bekalan edaran CRW ialah 34.08M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CRW?
CRW mencapai harga ATH sebanyak 4.6 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CRW?
CRW melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan CRW?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CRWialah -- USD.
Adakah CRW akan naik lebih tinggi tahun ini?
CRW mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CRWramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:34:35 (UTC+8)

Crown (CRW) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.