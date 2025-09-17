Apakah itu Crowny (CRWNY)

Crowny has created a new platform to help solve some of the current dilemmas within the world of advertising. Crowny is a platform that will allow brands to create effective campaigns and reach their target audiences with ease and simplicity. These users are enticed to listen to their message by being rewarded through the app. Users will be able to connect to their favourite brands through the Crowny Mobile App, without the risk of privacy breaches. What Crowny offers: - A smartphone app which enables users to specify their areas of interest and allows them to follow their favourite brands. This gives them control over the type of content and deals they wish to see, and when they want to see it. - A secure and private experience via the anonymization of user data. - The possibility to reach out to consumers in several ways, including push notifications, geofencing and QR codes. The supplied content also includes interactions and gamification elements. Consumers will be more engaged than ever, which in turn will improve the consumer-brand relationship. - Users will always be rewarded. Not only through the offers they receive, but also for consuming content; paid with $CRWNY tokens and brand loyalty points The biggest challenges of the advertising world includes reduced exposure, increasing costs, and elusive audiences. They are solving these challenges with their platform. Crowny also offers a free loyalty system to small business owners. The most interesting part of this loyalty system is the $CRWNY token. These rewards play a key role in the Crowny platform. Tokens can eventually be converted to (fiat) currencies, used to purchase products, or set aside as can be held in a wallet.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Crowny (CRWNY) Sumber Laman Web Rasmi

Crowny Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Crowny (CRWNY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Crowny (CRWNY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Crowny.

Semak Crowny ramalan harga sekarang!

CRWNY kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Crowny (CRWNY)

Memahami tokenomik Crowny (CRWNY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CRWNY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Crowny (CRWNY) Berapakah nilai Crowny (CRWNY) hari ini? Harga langsung CRWNY dalam USD ialah 0.00080916 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa CRWNY ke USD? $ 0.00080916 . Lihat Harga semasa CRWNY ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Crowny? Had pasaran untuk CRWNY ialah $ 566.90K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran CRWNY? Bekalan edaran CRWNY ialah 700.60M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CRWNY? CRWNY mencapai harga ATH sebanyak 0.189898 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CRWNY? CRWNY melihat harga ATL sebanyak 0.00033719 USD . Berapakah jumlah dagangan CRWNY? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CRWNYialah -- USD . Adakah CRWNY akan naik lebih tinggi tahun ini? CRWNY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CRWNYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Crowny (CRWNY) Kemas Kini Industri Penting